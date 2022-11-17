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Шегай и Шамшуров победили в соревнованиях пар на этапе Гран-при России в Самаре

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Спортивная пара Майя Шегай — Игорь Шамшуров одержала победу на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре.
Шегай и Шамшуров победили в соревнованиях пар на этапе Гран-при России в Самаре
  • Gettyimages.ru

Дуэт получил 111,01 балла после проката произвольной программы. Второе место заняли Анна Москалёва и Максим Ложкин, набравшие 109,47 баллов. Третье — Ева Хмельникова и Андрей Рудь (105,02).

Гран-при в Самаре началось с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александре Горшкове, который скончался 17 ноября на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз — в мае нынешнего года.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о судействе на Гран-при России.

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