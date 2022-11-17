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Ягудин считает, что на Гран-при России арбитры завышают фигуристам оценки

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о судействе на Гран-при России.
Ягудин считает, что на Гран-при России арбитры завышают фигуристам оценки
  • РИА Новости

«Щедро, нещедро… В каждой стране точно такая же ситуация. Никогда в жизни на национальном турнире той или иной страны не будут придираться к своим же, поэтому это абсолютно нормально», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Михаил Коляда занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла. Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, набравший 272,68 балла.

Ранее Ягудин призвал Коляду завершить карьеру.

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