Ягудин считает, что на Гран-при России арбитры завышают фигуристам оценки
- РИА Новости
«Щедро, нещедро… В каждой стране точно такая же ситуация. Никогда в жизни на национальном турнире той или иной страны не будут придираться к своим же, поэтому это абсолютно нормально», — цитирует Ягудина РИА Новости.
Михаил Коляда занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла. Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, набравший 272,68 балла.
Ранее Ягудин призвал Коляду завершить карьеру.