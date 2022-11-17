Ягудин считает, что на Гран-при России арбитры завышают фигуристам оценки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о судействе на Гран-при России.

«Щедро, нещедро… В каждой стране точно такая же ситуация. Никогда в жизни на национальном турнире той или иной страны не будут придираться к своим же, поэтому это абсолютно нормально», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Михаил Коляда занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла. Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, набравший 272,68 балла.

Ранее Ягудин призвал Коляду завершить карьеру.