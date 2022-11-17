Ягудин призвал Коляду завершить карьеру

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о фигуристе Михаиле Коляде.

«Что делать Коляде? Заканчивать! Нет смысла продолжать? Но просто говорить о том, что он талантливый, давайте дождёмся, — ну я устал ждать, правда», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он добавил, что из состояния Коляды делают тайну, хотя можно было уже назвать причину неудач фигуриста.

27-летний фигурист занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла.

Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.

Ранее Алексей Мишин заявил, что Коляда — очень яркий алмаз, но сложно поддаётся обработке.