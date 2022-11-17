Узнать больше

Ягудин призвал Коляду завершить карьеру

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о фигуристе Михаиле Коляде.
Ягудин призвал Коляду завершить карьеру
  • Gettyimages.ru

«Что делать Коляде? Заканчивать! Нет смысла продолжать? Но просто говорить о том, что он талантливый, давайте дождёмся, — ну я устал ждать, правда», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он добавил, что из состояния Коляды делают тайну, хотя можно было уже назвать причину неудач фигуриста.

27-летний фигурист занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла.

Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.

Ранее Алексей Мишин заявил, что Коляда — очень яркий алмаз, но сложно поддаётся обработке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить