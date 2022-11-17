Тренер сборной Таджикистана — о матче с Россией: это важнейшая игра в истории нашей команды

Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Для сборной Таджикистана это важнейшая игра в её истории. Уровень, конечно, будет разным, но мы будем стараться изо всех сил», — цитирует Сегрта «Матч ТВ».

По его словам, команда Таджикистана никогда не играла против такого серьёзного соперника из Европы.

Встреча сборных Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск. Товарищеский матч посетят минимум 15 тыс. зрителей.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, зачем сборной России играть товарищеский матч с командой Таджикистана.