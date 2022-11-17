Глушаков — о матче сборной России с Таджикистаном: нужно посмотреть, на что мы способны
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«Давайте хотя бы с такими командами сначала поиграем. Нужно посмотреть, на что мы способны», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
По его словам, российская сборная точно должна считаться фаворитом матча.
Встреча сборных Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск. Товарищеский матч посетят минимум 15 тыс. зрителей.
Ранее бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды со сборной Таджикистана.