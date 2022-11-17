Ягудин резко высказался о требовании WADA по допинг-делу Валиевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

А решение уже принято? А если люди или структуры чего-то хотят… А то, что они громогласно объявляют, стращают… Вы сначала докажите, либо не докажите. А дальше мы будем уже разговаривать», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Татьяна Тарасова назвала безобразием требования WADA по делу фигуристки Валиевой.