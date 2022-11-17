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Боброва: мы просто видим бледную тень Коляды

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Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о результатах Михаила Коляды.
Боброва: мы просто видим бледную тень Коляды
  • РИА Новости

«Мы просто видим бледную тень Миши. Хочется, чтобы нам дали какую-то надежду. Скажите, что вы работаете, что есть причина и вы её знаете», — цитирует Боброву «Чемпионат».

Она добавила, что зрители хотят объяснений касаемо неудач фигуриста.

27-летний фигурист занял третье место на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 270,51 балла.

Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.

Ранее Алексей Мишин заявил, что Коляда — очень яркий алмаз, но сложно поддаётся обработке.

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