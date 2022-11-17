Haas объявила о подписании контракта с Хюлькенбергом

Пресс-служба команды «Формулы-1» Haas сообщила о подписании контракта с Ником Хюлькенбергом на следующий сезон.

Немец занял место своего соотечественника Мика Шумахера, с которым Haas не стала продлевать контракт. Хюлькенберг будет партнёром датчанина Кевина Магнуссена, сообщила пресс-служба команды.

Напомним, что немецкий гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2010 году в составе Williams. Хюлькенберг провёл в чемпионате пять гонок, но ни разу не поднялся на пьедестал почёта.

Ранее Мик Шумахер высказался о решении Haas не заключать с ним договор на следующий сезон.