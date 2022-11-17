Мик Шумахер о решении Haas: я очень расстроен, потому что заслуживаю быть в «Формуле-1»
- AP
«Я очень расстроен этим решением. Но я бы хотел поблагодарить Haas и Ferrari за предоставленную мне возможность. Без сомнений, я заслуживаю места в «Формуле-1». Эта страница для меня не закрыта», — написал Шумахер в соцсетях.
17 ноября пресс-служба команды «Формулы-1» Haas сообщила о прекращении сотрудничества с гонщиком Миком Шумахером.
Напомним, что гонщик присоединился к команде в 2020 году. 23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Шумахер может стать резервным пилотом Mercedes.