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Мик Шумахер о решении Haas: я очень расстроен, потому что заслуживаю быть в «Формуле-1»

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Немецкий гонщик Мик Шумахер высказался о решении команды «Формулы-1» Haas не заключать с ним договор на следующий сезон.
Мик Шумахер о решении Haas: я очень расстроен, потому что заслуживаю быть в «Формуле-1»
  • AP

«Я очень расстроен этим решением. Но я бы хотел поблагодарить Haas и Ferrari за предоставленную мне возможность. Без сомнений, я заслуживаю места в «Формуле-1». Эта страница для меня не закрыта», — написал Шумахер в соцсетях.

17 ноября пресс-служба команды «Формулы-1» Haas сообщила о прекращении сотрудничества с гонщиком Миком Шумахером.

Напомним, что гонщик присоединился к команде в 2020 году. 23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Шумахер может стать резервным пилотом Mercedes.

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