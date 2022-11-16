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IPC приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии

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Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации.
IPC приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает пресс-служба международной организации в социальных сетях.

Напомним, что IPC также приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

Ранее в Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета.

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