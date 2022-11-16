IPC приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает пресс-служба международной организации в социальных сетях.
Напомним, что IPC также приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).
Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее IPC. Президент ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.
Уточняется, что за данное решение высказались 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.
Ранее в Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета.