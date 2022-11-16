Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и России
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Даже если выйдем вторым составом, то должны обыгрывать. Хочется увидеть хорошую игру и новые имена в сборной. Как и хочется увидеть хороший результат, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что ждёт от команд хорошей игры и голов.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
Ранее форвард «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал о вызове в национальную команду.