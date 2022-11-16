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Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и России

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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ожидает от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.
Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Даже если выйдем вторым составом, то должны обыгрывать. Хочется увидеть хорошую игру и новые имена в сборной. Как и хочется увидеть хороший результат, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ждёт от команд хорошей игры и голов.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее форвард «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал о вызове в национальную команду.

 

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