Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и России

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ожидает от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

«Даже если выйдем вторым составом, то должны обыгрывать. Хочется увидеть хорошую игру и новые имена в сборной. Как и хочется увидеть хороший результат, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ждёт от команд хорошей игры и голов.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее форвард «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал о вызове в национальную команду.