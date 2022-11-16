Бальде провёл первую тренировку в составе «Спартака» после дисквалификации

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что футболист провёл первую тренировку с красно-белыми после дисквалификации.

«Да, я говорил с Кейта после тренировки. Он очень счастлив», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев рассказал об амбициях красно-белых в сезоне-2022/23 чемпионата России.