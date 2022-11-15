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Соболев: не слежу за «Зенитом», я спартаковец до мозга костей

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Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев рассказал об амбициях красно-белых в сезоне-2022/23 чемпионата России.
Соболев: не слежу за «Зенитом», я спартаковец до мозга костей
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Футбол непредсказуем — за это его и любят. Что касается «Зенита» — то я вообще не слежу за тем, как они играют, меня интересует только «Спартак». Я и в таблицу практически не смотрю. Я спартаковец до мозга костей, не вижу себя на данный момент в другой команде», — цитирует Соболева «Российская газета».

По его словам, когда играешь в таком клубе, как «Спартак», то каждый год нужно стремиться к титулам, потому что их хотят и футболисты, и болельщики, и руководство.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. Лидирует «Зенит» (42 очка).

Ранее полузащитник «Спартака» Павел Мелёшин высказался о результатах команды после 17 туров РПЛ.

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