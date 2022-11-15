Соболев: не слежу за «Зенитом», я спартаковец до мозга костей
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Футбол непредсказуем — за это его и любят. Что касается «Зенита» — то я вообще не слежу за тем, как они играют, меня интересует только «Спартак». Я и в таблицу практически не смотрю. Я спартаковец до мозга костей, не вижу себя на данный момент в другой команде», — цитирует Соболева «Российская газета».
По его словам, когда играешь в таком клубе, как «Спартак», то каждый год нужно стремиться к титулам, потому что их хотят и футболисты, и болельщики, и руководство.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. Лидирует «Зенит» (42 очка).
Ранее полузащитник «Спартака» Павел Мелёшин высказался о результатах команды после 17 туров РПЛ.