Дешам — о Мбаппе и Бензема: они должны быть лидерами и делать разницу

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказался об игре нападающих национальной команды Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

«Вы говорите о двух нападающих, которые обладают выдающимися качествами… Они должны быть лидерами и делать разницу. Я общаюсь с ними, они знают, что команда — превыше всего», — цитирует Дешама Onze Mondial.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о Мбаппе.