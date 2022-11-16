Галтье: Мбаппе влюблён в ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе.

«Мбаппе влюблён в ПСЖ, хотя он очень хотел в «Реал». Я должен сказать ему спасибо за нашу Лигу 1. Он принял сильное решение, и за это его нужно уважать», — цитирует тренера RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о переходе в «Реал». Но в мае игрок решил продлить контракт с ПСЖ. Он заявил, что на его решение повлиял разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно новому соглашению, Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой €57 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Мбаппе.