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Агент Кайо: мы не слышали, что Сторожук будет уволен из «Краснодара

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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о возможном увольнении главного тренера Александра Сторожука.
Агент Кайо: мы не слышали, что Сторожук будет уволен из «Краснодара
  • РИА Новости

«Кайо по-прежнему доверяют в клубе, нет никаких проблем с ним. Плохие матчи случаются у всех время от времени. Сторожук будет уволен? Мы об этом ничего не слышали», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что в «Краснодаре» раздумывают об отставке Сторожука.

27-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 70 матчах бразильский защитник забил один мяч.

Ранее в «Оренбурге» допустили заинтересованность «Краснодара» в Личке.

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