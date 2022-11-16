Магомедов рассказал, чем Блахович опасен для Анкалаева

Чемпион ACA в полутяжёлом весе Муслим Магомедов объяснил, чем польский боец смешанных единоборств Ян Блахович опасен для россиянина Магомеда Анкалаева.

«Он уже один из лучших бойцов. Но чемпионы сейчас другие. Поэтому как его сейчас назвать самым лучшим? В ближайшем будущем он им станет. У Магомеда есть потенциал быть лучшим. Надеюсь, он пройдёт Блаховича. Ян борется. К этому поединку надо подойти с умом. Если Анкалаев подойдёт умно, он выиграет у Яна», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277.

15 мая Блахович одержал победу над Ракичем в главном бою турнира UFC Vegas 54 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 39-летний поляк победил техническим нокаутом.

Поединок между бойцами пройдёт на турнире UFC 282 11 декабря.

Ранее Блахович высказал мнение, что никто из бойцов не сможет справиться с чемпионом в лёгком дивизионе UFC Исламом Махачевым.