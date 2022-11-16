Магомедов рассказал, чем Блахович опасен для Анкалаева
- Legion-Media
«Он уже один из лучших бойцов. Но чемпионы сейчас другие. Поэтому как его сейчас назвать самым лучшим? В ближайшем будущем он им станет. У Магомеда есть потенциал быть лучшим. Надеюсь, он пройдёт Блаховича. Ян борется. К этому поединку надо подойти с умом. Если Анкалаев подойдёт умно, он выиграет у Яна», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.
Напомним, что Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277.
15 мая Блахович одержал победу над Ракичем в главном бою турнира UFC Vegas 54 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 39-летний поляк победил техническим нокаутом.
Поединок между бойцами пройдёт на турнире UFC 282 11 декабря.
Ранее Блахович высказал мнение, что никто из бойцов не сможет справиться с чемпионом в лёгком дивизионе UFC Исламом Махачевым.