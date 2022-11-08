Блахович: никто в лёгком дивизионе не справится с Махачевым

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказал мнение, что никто из бойцов не сможет справиться с чемпионом в лёгком дивизионе UFC Исламом Махачевым.

«Я полагал, что Оливейра покажет себя лучше и сможет защитить пояс. Однако Махачев оказался слишком силён. Победит ли он Волкановски? Конечно. Я не вижу ни одного человека, который смог бы победить Махачева в этом весе», — заявил Блахович в интервью YouTube-каналу James Lynch.

Напомним, что Махачев победил бразильца Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе и стал третьим номером в общем рейтинге. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

Волкановски является чемпионом в полулёгком весе и занимает первое место в рейтинге P4P.

Ранее Махачев рассказал, что может провести бой с победителем поединка Чендлер — Порье.