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Гусев назвал Карраскаля лучшим игроком первой части сезона РПЛ

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Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев рассказал, кого считает лучшим футболистом и тренером первой части сезона чемпионата России.
Гусев назвал Карраскаля лучшим игроком первой части сезона РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Лучший тренер — Владимир Федотов, потому что он дал результат в «Сочи» и быстро сумел перестроиться в новой команде. Лучший игрок — Хорхе Карраскаль. Все атаки проводились через него. Он участвовал и в обороне, и в атаке, действовал эффективно», — цитирует Гусева Metaratings.ru.

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 17 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. 

Ранее защитник московского ЦСКА Георгий Щенников подвёл итоги первой части РПЛ.

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