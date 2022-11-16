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Щенников: оценю первую часть сезона РПЛ на три балла

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Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников подвёл итоги первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).
Щенников: оценю первую часть сезона РПЛ на три балла
  • Gettyimages.ru

«Как оценю первую часть чемпионата? Если мы не в тройке, то оценю на три. Что надо сделать, чтобы подняться выше в таблице? Больше тренироваться», — цитирует Щенникова «Чемпионат».

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист сыграл в трёх матчах и не отметился результативными действиями. Контракт Щенникова с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Зенит» с 42 очками.

Ранее агент Щенникова рассказал о будущем защитника в ЦСКА.

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