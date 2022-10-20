Агент Щенникова рассказал о будущем защитника в ЦСКА

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о будущем защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

«Обсуждалось ли продление соглашения? Нет. Но у нас замечательные отношения с ЦСКА, мы с огромным уважением относимся к руководству клуба. Уверен, что ЦСКА предложит Георгию следующий контракт», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что российский футболист не имеет планов уходить из ЦСКА и хочет завершить карьеру в армейском клубе.

31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Он провёл за клуб 362 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 15 результативных передач.

После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Матч 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится на стадионе «Газовик» 23 октября. Начало встречи — в 14:00 мск.

Ранее полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, как главный тренер команды Владимир Федотов поддержал игроков после поражения в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Торпедо».