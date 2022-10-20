Ермаков рассказал, как Федотов подбодрил игроков ЦСКА после поражения от «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, как главный тренер команды Владимир Федотов поддержал игроков после поражения в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Торпедо» (0:1).

«Федотов сказал не вешать нос, будет хорошим пинком для нас перед «Оренбургом». Нам не хватило последнего паса в конце, может быть, где-то не получилось острее сыграть в атаке, забить», — приводит слова Ермакова ТАСС.

После четырёх туров группового этапа Кубка России армейцы набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице группы D. Автозаводцы с шестью очками располагаются на третьей строчке.

Ранее Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Торпедо».