Ермаков рассказал, как Федотов подбодрил игроков ЦСКА после поражения от «Торпедо»
- РИА Новости
«Федотов сказал не вешать нос, будет хорошим пинком для нас перед «Оренбургом». Нам не хватило последнего паса в конце, может быть, где-то не получилось острее сыграть в атаке, забить», — приводит слова Ермакова ТАСС.
После четырёх туров группового этапа Кубка России армейцы набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице группы D. Автозаводцы с шестью очками располагаются на третьей строчке.
Ранее Федотов прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Торпедо».