Яровинский не собирается покидать «Рубин», несмотря на уход Слуцкого
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«Остаюсь ли я в «Рубине»? Да, остаюсь», — приводит слова Яровинского «РБ Спорт».
Яровинский присоединился к «Рубину» вместе со Слуцким в 2019 году.
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера.