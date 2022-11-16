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Яровинский не собирается покидать «Рубин», несмотря на уход Слуцкого

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что не намерен покидать казанский клуб, несмотря на уход специалиста Леонида Слуцкого.
Яровинский не собирается покидать «Рубин», несмотря на уход Слуцкого
  • Gettyimages.ru

«Остаюсь ли я в «Рубине»? Да, остаюсь», — приводит слова Яровинского «РБ Спорт».

Яровинский присоединился к «Рубину» вместе со Слуцким в 2019 году.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера.

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