Metaratings: «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера
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В «Краснодаре» изучают возможность назначения Слуцкого главным тренером команды, сообщает Metaratings.ru.
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.
Ранее Слуцкий был дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику.