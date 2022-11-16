Metaratings: «Краснодар» рассматривает кандидатуру Слуцкого на пост главного тренера

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар».

В «Краснодаре» изучают возможность назначения Слуцкого главным тренером команды, сообщает Metaratings.ru.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.

Ранее Слуцкий был дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику.