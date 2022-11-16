Слуцкий дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику
- РИА Новости
«Слуцкий был удалён за ненормативную лексику в матче «Рубин» — «Енисей». Уже после удаления ненормативная лексика прозвучала вновь. Ни представители клуба, ни сам Слуцкий участия в заседании не приняли, хотя мы их уведомили и пригласили», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
По его словам, Слуцкий дисквалифицирован на два матча Первой лиги за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, также тренер получил дополнительную дисквалификацию за удаление. Сообщается, что налагаемые КДК РФС санкции будут действовать независимо от перехода в другой клуб под эгидой РФС.
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.
Ранее сообщалось, что «Сочи» не рассматривает Слуцкого на должность главного тренера.