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Слуцкий дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать Леонида Слуцкого из-за его поведения в последнем матче «Рубина».
Слуцкий дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику
  • РИА Новости

«Слуцкий был удалён за ненормативную лексику в матче «Рубин» — «Енисей». Уже после удаления ненормативная лексика прозвучала вновь. Ни представители клуба, ни сам Слуцкий участия в заседании не приняли, хотя мы их уведомили и пригласили», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

По его словам, Слуцкий дисквалифицирован на два матча Первой лиги за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, также тренер получил дополнительную дисквалификацию за удаление. Сообщается, что налагаемые КДК РФС санкции будут действовать независимо от перехода в другой клуб под эгидой РФС.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Сочи» не рассматривает Слуцкого на должность главного тренера.

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