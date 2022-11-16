В ФТР назвали безупречной игру Джоковича против Рублёва на Итоговом турнире

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублёва в матче с Новаком Джоковичем в Итоговом турнире.

«Когда играешь с Новаком, то один неудачно сыгранный мяч может полностью изменить ход игры. До счёта 5:4 шла абсолютно равная игра, но ошибка Рублёва решила исход сета. Остальное для Новака стало уже делом техники. Конечно же, надо сказать, что Джокович провёл сегодняшний матч просто безупречно», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.

Ранее Тарпищев прокомментировал поражение Рублёва от Джоковича на Итоговом турнире.