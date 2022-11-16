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Веснина — о поражении Рублёва: с первых геймов было видно, что Джокович пришёл побеждать

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.
Веснина — о поражении Рублёва: с первых геймов было видно, что Джокович пришёл побеждать
  • Gettyimages.ru

«У Андрея не получилось зацепиться, как и оказать должное сопротивление. Джокович был сконцентрирован с самого начала. С первых геймов было видно, что Новак пришёл побеждать и не намерен ничего отдавать», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

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