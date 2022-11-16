Дмитриева: Джоковичу легко играть с Рублёвым — заранее знает действия Андрея

Бывшая теннисистка Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянина Андрея Рублёва в матче с сербом Новаком Джоковичем.

«После первого сета я поняла, что будет 2:0. Он заранее всё видит — ему легко играть с Рублёвым. Джоковичу трудно играть с Медведевым, потому что его надо разгадывать. Он чаще всего не знает, что тот придумает. А действия Рублёва он знает заранее, поэтому чувствует себя с ним комфортно», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Игра между теннисистами завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

В группе также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Их встреча пройдёт 16 ноября.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP.