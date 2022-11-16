Узнать больше

Камельзон: Рублёва не существовало в матче с Джоковичем

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на поражение Андрея Рублёва в матче Итогового турнира ATP от серба Новака Джоковича.
Камельзон: Рублёва не существовало в матче с Джоковичем
  • Gettyimages.ru

«Джокович выиграл первый сет, а во втором взял Рублёва голыми руками. Я сам не в восторге, что Рублёв не играл во втором сете — его просто не существовало», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

Ранее Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить