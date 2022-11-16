Камельзон: Рублёва не существовало в матче с Джоковичем

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на поражение Андрея Рублёва в матче Итогового турнира ATP от серба Новака Джоковича.

«Джокович выиграл первый сет, а во втором взял Рублёва голыми руками. Я сам не в восторге, что Рублёв не играл во втором сете — его просто не существовало», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу серба. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Таким образом, Джокович квалифицировался в полуфинал соревнований.

Ранее Андрей Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP.