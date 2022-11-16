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Хорватия обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

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Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеской встрече.
Хорватия обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче
  • Gettyimages.ru

Игра прошла в Эр-Рияде и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Златко Далича.

Единственный мяч забил Андрей Крамарич на 82-й минуте.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Хорватии сыграет в группе F с командами Бельгии, Канады и Марокко. 

Сборная Саудовской Аравии выступит в группе C с Аргентиной, Мексикой и Польшей.

Ранее хорватский журналист сайта 24Sata Томислав Габелич отреагировал на то, что Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.

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