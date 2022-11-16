Защитник ЦСКА Лукин высказался о неудачной серии команды

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал неудачную серию перед зимней паузой в сезоне.

«Очень трудно как-то разбираться в этой неудачной серии. Мы очень недовольны результатами. Приложим максимальные усилия на сборах, чтобы исправить эту ситуацию», — цитирует Лукина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейский клуб должен быть выше в турнирной таблице.

ЦСКА с 29 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на спорный эпизод с голом в матче 17-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА.