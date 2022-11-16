Узнать больше

Защитник ЦСКА Лукин высказался о неудачной серии команды

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал неудачную серию перед зимней паузой в сезоне.
Защитник ЦСКА Лукин высказался о неудачной серии команды
  • Gettyimages.ru

«Очень трудно как-то разбираться в этой неудачной серии. Мы очень недовольны результатами. Приложим максимальные усилия на сборах, чтобы исправить эту ситуацию», — цитирует Лукина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейский клуб должен быть выше в турнирной таблице.

ЦСКА с 29 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на спорный эпизод с голом в матче 17-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить