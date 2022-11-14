Хусаинов считает, что гол ЦСКА нужно было отменять в матче с «Динамо»
- РИА Новости
«Было видно, что Шунин не смог отреагировать на удар Облякова из-за Чалова, тем более Фёдор увернулся и блокировал доступ вратаря к мячу», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.
«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.
Ранее Владимир поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку команды.