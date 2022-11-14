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Хусаинов считает, что гол ЦСКА нужно было отменять в матче с «Динамо»

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Бывший арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на спорный эпизод с голом в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и ЦСКА.
Хусаинов считает, что гол ЦСКА нужно было отменять в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Было видно, что Шунин не смог отреагировать на удар Облякова из-за Чалова, тем более Фёдор увернулся и блокировал доступ вратаря к мячу», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее Владимир поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку команды.

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