Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку команды

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к болельщикам красно-синих после поражения от «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России.

«Нужно запастись терпением. И хочется благодарить их за ту поддержку, которую они нам всегда оказывают. И команда сегодня её чувствовала и сражалась до последнего, пытаясь уйти от поражения или даже вырвать победу», — цитирует Федотова пресс-служба армейцев.

По его словам, впереди много времени на подготовку, поэтому команда ещё сможет прийти к общему знаменателю и всё наладить.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» с 29 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. ЦСКА (29) расположился на пятой строчке.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче с ЦСКА.