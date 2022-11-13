В «Динамо» оценили судейство в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«Не хочется комментировать судейство Безбородова на эмоциях. Надо посмотреть моменты, особенно красную карточку Гладышеву. Показалось, что она была дана под давлением Игоря Акинфеева», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе бело-голубых мячи забили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамалё. У армейцев отличился Иван Обляков, однако на 79-й минуте получил красную карточку. На 82-й был удалён нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев.
Ранее Гафин сообщил, что переговоры об уходе полузащитника московской команды Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно находятся на паузе.