В «Динамо» оценили судейство в матче с ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Не хочется комментировать судейство Безбородова на эмоциях. Надо посмотреть моменты, особенно красную карточку Гладышеву. Показалось, что она была дана под давлением Игоря Акинфеева», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе бело-голубых мячи забили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамалё. У армейцев отличился Иван Обляков, однако на 79-й минуте получил красную карточку. На 82-й был удалён нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев.

Ранее Гафин сообщил, что переговоры об уходе полузащитника московской команды Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно находятся на паузе.