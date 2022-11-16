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Билялетдинов — об интервью Роналду: видимо, в 37 лет он ещё хочет себе что-то доказать

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Билялетдинов — об интервью Роналду: видимо, в 37 лет он ещё хочет себе что-то доказать
  • Gettyimages.ru

«Подобные заявления, конечно, не останутся без внимания. И ему предложат прекратить сотрудничество и остаться друзьями — допускаю такой вариант развития событий. Видимо, в 37 лет он ещё хочет себе что-то доказать», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Напомним, что Криштиану дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а сам он не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что решение о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед» примет совладелец манкунианского клуба Джоэл Глейзер.

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