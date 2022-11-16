AP: решение о будущем Роналду в МЮ примет совладелец клуба Глейзер
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Как сообщает Associated Press, интервью 37-летнего португальца рассматривается как попытка форсировать трансфер из «Манчестер Юнайтед» после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
По информации источника, агент Жорже Мендеш должен представить «красным дьяволам» предложения от клубов, готовых приобрести нападающего.
Отмечается, что руководство манкунианского клуба поддержало главного тренера Эрика тен Хага в конфликте с Роналду.
Юристы МЮ изучают запись интервью игрока, чтобы выяснить, как клуб может действовать в юридическом поле.
Ранее сообщалось, что тен Хаг выступает за уход Роналду из МЮ.