Неймар: говорю Месси, что я стану чемпионом мира и обыграю его в финале

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар считает, что сборная Бразилии встретится в финале с национальной командой Аргентины.

«Мы не очень много обсуждаем ЧМ-2022, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что стану чемпионом и обыграю его, и мы смеёмся», — цитирует Неймара The Telegraph.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс заявил, что Неймар является лучшим футболистом сборной Бразилии.