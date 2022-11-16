В «Оренбурге» отреагировали на новость об интересе «Краснодара» к Личке
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«Не слышал, что «Краснодар» рассматривает Марцела Личку на пост главного тренера клуба. Отпустим ли мы его, если поступит предложение? Он не наш раб, чтобы его отпускать», — цитирует Андреева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что если в клуб поступит предложение по Личке, то решение будет за тренером.
После 17 туров чемпионата России оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Краснодар» с 25 очками располагается на восьмой позиции.
Ранее в «Оренбурге» заявили, что готовы к уходу Сычевого.