В «Оренбурге» заявили, что готовы к уходу Сычевого

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе нападающего Владимира Сычевого в другую команду ближайшей зимой.

«Мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на случай его ухода», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

По его словам, в «Оренбурге» хорошая группа игроков атаки, которые смогут заменить Сычевого.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Андрей Талаев, агент Сычевого, отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется нападающим оренбургского клуба.