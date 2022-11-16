Бышовец: не думаю, что «Зенит» в матче против «Факела» испытает трудности

Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом».

«Я не думаю, что «Зенит» испытает трудности сегодня, для этого нет оснований. Уровень игроков доказывает это, и отсутствие четверых сборников никак не повлияет на итоговый результат», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

По его мнению, сине-бело-голубые сконцентрированы на победе не только в Российской премьер-лиге, но и в Кубке России.

Игра между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт в Воронеже 16 ноября. Встреча начнётся в 18:00 мск.

«Зенит» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Факел» с нулём очков располагается на четвёртом месте.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Факелом».