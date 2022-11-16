Организаторы ЧМ-2022 извинились перед журналистом, которому угрожали охранники
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По информации Sky Sports, организаторы турнира извинились перед датским журналистом, которому охранники грозились разбить камеру.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что у сборной Англии самый дорогой состав среди участников ЧМ-2022.