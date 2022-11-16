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Бояринцев: Сычевой должен сам понять, готов он к переходу в «Црвену Звезду» или нет

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал новость об интересе «Црвены Звезды» к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.
Бояринцев: Сычевой должен сам понять, готов он к переходу в «Црвену Звезду» или нет
  • РИА Новости

«Можно сейчас быть лучшим бомбардиром России, работать над собой, а можно уйти и пропасть в зарубежном клубе. Игрок должен сам понять, готов он к этому переходу или нет», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Сычевой провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе к Сычевому.

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