В «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе к Сычевому

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал новость об интересе клуба к нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому.

«Нет, нам неинтересен Владимир Сычевой. Впервые слышу об этом игроке», — цитирует Агаоглу «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется Сычевым.