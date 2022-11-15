В «Трабзонспоре» опровергли информацию об интересе к Сычевому
- РИА Новости
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«Нет, нам неинтересен Владимир Сычевой. Впервые слышу об этом игроке», — цитирует Агаоглу «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется Сычевым.