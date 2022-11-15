Камоцци: сейчас самое правильное время для перехода Сычевого в «Црвену Звезду»
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«Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в «Црвену Звезду», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее агент Сычевого подтвердил интерес «Црвены Звезды» к форварду.