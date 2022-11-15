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Камоцци: сейчас самое правильное время для перехода Сычевого в «Црвену Звезду»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.
Камоцци: сейчас самое правильное время для перехода Сычевого в «Црвену Звезду»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в «Црвену Звезду», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее агент Сычевого подтвердил интерес «Црвены Звезды» к форварду.

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