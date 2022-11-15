Камоцци: сейчас самое правильное время для перехода Сычевого в «Црвену Звезду»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.

«Сычевой проводит отличный сезон. Интерес из Европы? Думаю, что сейчас самое правильное время для перехода в «Црвену Звезду», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее агент Сычевого подтвердил интерес «Црвены Звезды» к форварду.