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Лайшев считает, что Трусова выступит в Самаре лучше, чем в Сочи

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от выступления фигуристки Трусовой на пятом этапе Гран-при России.
Лайшев считает, что Трусова выступит в Самаре лучше, чем в Сочи
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«Трусова покажет результат лучше, чем на этапе в Сочи. Мне тяжело сказать, сможет ли она выйти на своей прежний уровень, но я желаю ей всего самого лучшего», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

Фигуристка примет участие на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

На этапе в Сочи Трусова заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Самоделкиной.

Ранее Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что WADA требует от CAS дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.

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