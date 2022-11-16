Лайшев считает, что Трусова выступит в Самаре лучше, чем в Сочи

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от выступления фигуристки Трусовой на пятом этапе Гран-при России.

«Трусова покажет результат лучше, чем на этапе в Сочи. Мне тяжело сказать, сможет ли она выйти на своей прежний уровень, но я желаю ей всего самого лучшего», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

Фигуристка примет участие на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

На этапе в Сочи Трусова заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Самоделкиной.

Ранее Ренат Лайшев отреагировал на новость о том, что WADA требует от CAS дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.