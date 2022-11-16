Агент Щенникова: пока никаких переговоров о продлении контракта с ЦСКА не было

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о будущем своего клиента.

«Пока никаких переговоров о продлении контракта с ЦСКА не было, но Георгий, само собой, хочет продолжать выступать за клуб», — цитирует Пушкина Sport24.

По его словам, футболист не думает о завершении карьеры. При этом Пушкин отметил, что у Щенникова всё в порядке со здоровьем.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист сыграл в трёх матчах и не отметился результативными действиями. Контракт Щенникова с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

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