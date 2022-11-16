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Агент Карраскаля заявил, что полузащитник не покинет ЦСКА до лета

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Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о будущем своего клиента.
Агент Карраскаля заявил, что полузащитник не покинет ЦСКА до лета
  • Gettyimages.ru

«Хорхе продолжит выступать за ЦСКА. До лета мы не будем рассматривать предложения по Карраскалю. Он очень счастлив в России», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний колумбиец забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 17 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что в конце первой части РПЛ легионеры команды скисли и играли блекло.

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