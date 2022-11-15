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Алдонин: в конце первой части РПЛ легионеры ЦСКА скисли и играли блекло

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном конфликте между главным тренером Владимиром Федотовым и легионерами московской команды.
Алдонин: в конце первой части РПЛ легионеры ЦСКА скисли и играли блекло
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Главный тренер опытен и должен контролировать ситуацию с легионерами. Но да, в конце первой части РПЛ иностранные игроки скисли и играют немного блекло», — цитирует Алдонина Metaratings.

ЦСКА уступил «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 1:2. Таким образом, команда, набравшая 29 очков, опустилась на пятое место в турнирной таблице.

Ранее Хесус Медина признался, что недоволен выступлением ЦСКА в первой части сезона.

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