Алдонин: в конце первой части РПЛ легионеры ЦСКА скисли и играли блекло
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«Главный тренер опытен и должен контролировать ситуацию с легионерами. Но да, в конце первой части РПЛ иностранные игроки скисли и играют немного блекло», — цитирует Алдонина Metaratings.
ЦСКА уступил «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 1:2. Таким образом, команда, набравшая 29 очков, опустилась на пятое место в турнирной таблице.
Ранее Хесус Медина признался, что недоволен выступлением ЦСКА в первой части сезона.