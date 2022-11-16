Иоланда Чен: фигуристы никогда не будут зарабатывать наравне с футболистами

Комментатор Иоланда Чен высказалась на тему неравенства зарплат в фигурном катании и футболе.

«Когда фигуристы будут зарабатывать наравне с футболистами и хоккеистами? Никогда. Игровые виды спорта всегда будут популярнее во всём мире. Это более понятно и доступно», — цитирует Чен Sport24.

Она отметила, что фигуристам придётся терпеть, потому что в футбол можно играть везде, а для того чтобы покататься на коньках, нужен целый каток.

Напомним, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала закрыть футбольные клубы.

Ранее Владимир Быстров попросил Роднину не рассуждать о футболе.