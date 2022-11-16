Узнать больше

Иоланда Чен: фигуристы никогда не будут зарабатывать наравне с футболистами

Короткая ссылка
Комментатор Иоланда Чен высказалась на тему неравенства зарплат в фигурном катании и футболе.
Иоланда Чен: фигуристы никогда не будут зарабатывать наравне с футболистами
  • РИА Новости

«Когда фигуристы будут зарабатывать наравне с футболистами и хоккеистами? Никогда. Игровые виды спорта всегда будут популярнее во всём мире. Это более понятно и доступно», — цитирует Чен Sport24.

Она отметила, что фигуристам придётся терпеть, потому что в футбол можно играть везде, а для того чтобы покататься на коньках, нужен целый каток.

Напомним, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала закрыть футбольные клубы.

Ранее Владимир Быстров попросил Роднину не рассуждать о футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить