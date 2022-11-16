Мелкадзе: на ЧМ-2022 буду болеть за Бразилию, потому что они самые сильные

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Не планирую поездку на чемпионат мира в Катар. Буду болеть за Бразилию. Почему? Они самые сильные», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

Также футболист рассказал, что южноамериканский футбол нравится ему больше, что европейский.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от ЧМ-2022.